MSB: Ekim-Kasım-Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları açıklandı
Ekim, Kasım ve Aralık 2020 dönemi askerlik yerleri sorgulaması erişime açıldı.
- Haber Merkezi
- 23.10.2020 - 10:40
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ekim, Kasım ve Aralık 2020 celplerinin sınıflandırma sonuçlarının tamamlandığını açıkladı.
Adaylar e-Devlet askerlik yeri sorgulama sayfası üzerinden hangi bölgelerde görev alacaklarını öğrenebilecek.
Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklanmıştır.” ifadeleri yer aldı.