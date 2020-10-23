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    • MSB: Ekim-Kasım-Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları açıklandı

    MSB: Ekim-Kasım-Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları açıklandı

    Ekim, Kasım ve Aralık 2020 dönemi askerlik yerleri sorgulaması erişime açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 10:40
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    MSB: Ekim-Kasım-Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları açıklandı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ekim, Kasım ve Aralık 2020 celplerinin sınıflandırma sonuçlarının tamamlandığını açıkladı.

    Adaylar e-Devlet askerlik yeri sorgulama sayfası üzerinden hangi bölgelerde görev alacaklarını öğrenebilecek.

    Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

    MSB: Ekim-Kasım-Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları açıklandı #1

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