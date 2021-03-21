MSB: Esad rejimi İdlib'de füzelerle tır parkını hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib’de Esed rejimi tarafından hastane ve tır parkının füzelerle vurulduğunu, saldırıda 7 sivilin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"BİRLİKLERİMİZ İKAZ EDİLDİ"

"İdlib’de hastaneyi vuran Esed rejimi, bu kez de füzelerle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi kuzeyindeki Kah meskûn mahallini ve Sarmada yakınındaki tır parkını hedef aldı. Kah’ta köylülere ait çok sayıda hayvan telef olurken tır parkında 7 sivil yaralandı., Saldırıların derhâl sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu. Birliklerimiz ikaz edildi."