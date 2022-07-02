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    Hakkari’de çaya düşerek ağır yaralanan asker şehit oldu

    Hakkari'de çaya düşüp ağır yaralanan Piyade Piyade Teğmen Halis Keskin şehit düştü.
    • 02.07.2022 - 23:10
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 23:11
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    Hakkari’de çaya düşerek ağır yaralanan asker şehit oldu

    Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kaçakçılara yönelik operasyon sırasında çaya düşen Piyade Teğmen Halis Keskin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

    "Aziz şehidimize Allah’tan rahmet dileriz"

    İHA'nın haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) acı haberi şu açıklamayla duyurdu, “02 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Halis Keskin, Barazgir Çayı’na düşerek ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”

    Hakkari’de çaya düşerek ağır yaralanan asker şehit oldu #1

    Hakkari’de çaya düşerek ağır yaralanan asker şehit oldu #2


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