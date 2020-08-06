MSB: Haseke'ye su verilmeye devam ediliyor

Bakanlık, Allouk su tesisinin düzenli periyotlarla bakımının sürdüğünü bildirdi.

Türkiye'nin kararlı ve başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılan Suriye'nin kuzey bölgesinde halk, huzurlu yaşama kavuştu.

Terör ve teröristlerin baskısından kurtarılan halkın su ihtiyacı da karşılanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Haseke'nin su ihtiyacını karşılayan su tesisinin bakımının yapılmasına devam edildiği kaydedildi.

ALLOUK SU TESİSİNİN BAKIMI YAPILIYOR

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde bulunan ve Haseke bölgesinin su ihtiyacını da karşılayan Allouk su tesisinin düzenli periyotlarla bakımı sürüyor. Sürekli devam eden bakım ve onarım faaliyetleriyle Haseke bölgesine su verilmeye devam ediliyor." denildi.