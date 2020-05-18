Yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın, test atışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kararlı adımlarıyla yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ederken, diğer bir yandan da yerli ve milli silahlarını da üretmeyi ihmal etmiyor.

Bu kapsamda, son olarak yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın (HGK-84 LAB) test atışları yapıldı.

"ATIŞLAR BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada ise yapılan test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Öte yandan MSB'nin Twitter hesabından, Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışıyla ilgili bir video da yayınlandı.

MSB: HGK-84 LAB'ın test atışları başarıyla gerçekleşti ViDEO