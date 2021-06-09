MSB: Koronavirüs tedavisi gören bir asker vefat etti

MSB: Koronavirüs tedavisi gören bir asker vefat etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir'in, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Merkez Komutanlığı'nda görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

"KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.