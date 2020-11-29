MSB: Mehmetçik'e hakaretin hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak

CHP'li Başarır'a tepki gösteren Milli Savunma Bakanlığı, "Milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir. Konunun takipçisi olacağız" açıklaması yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkındaki sözlerine tepkiler sürüyor.

Başarır, HaberTürk'te katıldığı bir programda, TSK için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” demişti.

MSB'DEN BAŞARIR'A SERT TEPKİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "Bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

"Bunun hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak" ifadesine yer verilen açıklamada, konunun takipçisi olunacağı kaydedilerek, şöyle denildi:

"MİLLETİN ORDUSUNA MİLLETİN ÖNÜNDE HAKARET EDİLMİŞTİR"

"Bir televizyon programında daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir.

Millî Savunma Bakanlığı; aklın ve bilimin rehberliğinde; ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içindedir.





"BU DİLİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır.

Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçik'e hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."