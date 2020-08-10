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- MSB Niğde'de 1'i yaralı 2 dağcı için helikopter uçurdu
MSB Niğde'de 1'i yaralı 2 dağcı için helikopter uçurdu
- AA & Ensonhaber
- 10.08.2020 - 14:56
- Güncelleme : 10.08.2020 - 14:56
2 dağcı dün Niğde'de tırmanışa çıktı.
Arkadaşıyla birlikte Demirkazık Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Mine Kale'nin Yedigöller mevkisinde üzerine kaya düşmesi sonucu ayağı kırıldı. Dağcıyı kurtarmak için Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti.
KURTARILMA ANI PAYLAŞILDI
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait olan helikopterler, dağcıları kurtarmak üzere uçuş yaptı. Bakanlık, sosyal medya hesabından, dağcıların kurtarılma anına ilişkin bilgi paylaşımı gerçekleştirdi.
TSK Niğde'de 1'i yaralı 2 dağcı için helikopter uçurdu VİDEO
ADANA'YA SEVK EDİLDİLER
Ayağından yaralanan dağcı ile diğer dağcının Adana'ya sevk edildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"ASİL MİLLETİMİZİN EMRİNDEYİZ"
"Her zaman asil milletimizin emrindeyiz.
Niğde Aladağlar'da kaza geçirdiği öğrenilen 2 kadın dağcı için Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter bölgede görevlendirildi. Dağcılardan birinin ayağından yaralandığı belirlenirken, kurtarılan dağcılar Adana'ya nakledildi"