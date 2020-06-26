MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda siviller zarar görmedi

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda tek hedefin teröristler olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, operasyonun başarıyla devam ettiği ve tek hedefin teröristler olduğunun altı çizildi.

"TEK HEDEF TERÖRİSTLER"

Operasyonda hiçbir sivilin zarar görmediği belirtilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir.

"SİVİLLER ZARAR GÖRMEDİ, GÖRMEYECEK"

Bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiş, görmeyecektir. Siviller, çevre, tarihi, dini yapılar ve kültürel eserler TSK için dokunulmazdır.

Yedi iklim üç kıtaya barışı, adaleti ve huzuru götürmüş atalarımızın yolundan yürümeye devam eden Kahraman Ordumuz; asil milletimizin destek ve dualarıyla şanlı tarihimize yakışır şekilde insani, ahlaki ve uluslararası değerlere göre terörle mücadelesini sürdürmektedir."