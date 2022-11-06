MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerin kullandığı bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden operasyonlarda teröristlere adeta nefes aldırılmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından operasyonda ele geçirilen silahlara dair bir paylaşımda bulundu.

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi"



MSB ele geçirilen silahların resminin olduğu paylaşımda, "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi." ifadelerine yer verdi.

Teröristlerin mağarasından çıkan silah ve mühimmatlar

MSB'nin internet sitesinden yapılan paylaşımda ise ele geçirilen silahların listesine yer verilerek şu ifadeler kullandı:

"Mehmetçiklerimizin son olarak bölgedeki bir mağarada ele geçirdiği silah ve mühimmat şu şekilde:

- 2 adet Doçka uçaksavar silahı

- 1 adet Zagros keskin nişancı silahı

- 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

- 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

- 2 adet RPG-7 tanksavar silahı,

- 2 adet M-16 piyade tüfeği,

- 5 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 1 adet AKC piyade tüfeği,

- 185 adet el bombası,

- 1 adet bombaatar,

- 11.000 adet Doçka mühimmatı,

- 3.000 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

- 4.000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

- 2.500 adet 5,56 mm’lik piyade tüfeği mühimmatı,

- 2.000 adet AKC (5,45 mm) piyade tüfeği mühimmatı,

- 645 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı,

- 20 adet 40 mm’lik bombaatar mühimmatı,

- 61 adet 40 mm’lik antitank RPG-7 mühimmatı,

- 5 adet 40 mm’lik antipersonel RPG-7 mühimmatı,

- 48 adet RPG-7 mühimmatı sevk fişeği,

- 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu,

- 14 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,

- 16 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 9 adet AKC piyade tüfeği şarjörü,

- 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü ve dürbünü,

- 1 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü,

- 7 adet Yaesu sabit merkez telsiz,

- 1 adet Hytera el telsizi,

- 1 adet IP kamera,

- 1 adet PTZ kamera ünitesi,

- 1 adet rüzgar ölçer,

- 3 adet LCD monitör,

- 3 adet elektrikli güç inverter

- 3 adet jeneratör,

- 2 adet bosch marka hilti,

- 1 adet kaynak makinası,

- 12 adet oksijen tüpü,

- 6 adet gaz maskesi,

- 1 adet ağaç kesme hızar makinası,

- 2 adet kamuflajlı şemsiye,

- 6 adet termal şemsiye,

- 4 adet termal elbise,

- 45 lt jeneratör yağı,

- 1 adet mazot sobası,

- 527 adet elektrikli ve mekanik fünye,

- 10 jelikan (500 kg) mazot,

- 5 jelikan (250 kg) benzin,

- Çok sayıda yaşam malzemesi."