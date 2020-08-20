Dolar
7.337
0.664%
Euro
8.7016
0.7316%
Altın
1939.78
0.601%
Borsa
1126.8
0.1858%
G. Altın
458.781
1.3835%
Bitcoin
86856.98
1.2392%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 26 C

    MSB: PKK'nın üs bölgesine saldırı girişimi önlendi

    Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin üs bölgesine bombalı maket uçakla yaptığı saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu.
    • İHA
    • 20.08.2020 - 19:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: PKK'nın üs bölgesine saldırı girişimi önlendi

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), düzenlediği operasyonlarla teröristleri inlerinde imha ederken, saldırılardan da aynı başarıyla kendini koruyor.

    Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde bir üs bölgesinde, PKK'lı teröristlerce bomba yüklü maket uçakla girişilen saldırının önlendiğini duyurdu

    " BOMBA YÜKLÜ MAKET UÇAKLAR DÜŞÜRÜLDÜ"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi. Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, Kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü." ifadelerine yer verildi.

    MSB: PKK nın üs bölgesine saldırı girişimi önlendi #1

    Görüş Bildir