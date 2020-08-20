MSB: PKK'nın üs bölgesine saldırı girişimi önlendi

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin üs bölgesine bombalı maket uçakla yaptığı saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), düzenlediği operasyonlarla teröristleri inlerinde imha ederken, saldırılardan da aynı başarıyla kendini koruyor.

Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde bir üs bölgesinde, PKK'lı teröristlerce bomba yüklü maket uçakla girişilen saldırının önlendiğini duyurdu

" BOMBA YÜKLÜ MAKET UÇAKLAR DÜŞÜRÜLDÜ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi. Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, Kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü." ifadelerine yer verildi.