MSB: Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin bilançosunu açıkladı. FETÖ'den ihraç edilenlerle ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Türkiye, hem yurt içinde hem de yurt dışında terörün kökünü kurutmak için başlattığı operasyonlara aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleye ilişkin son verileri paylaştı.

"34 OPERASYONDA 80 TERÖRİST ETKİSİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

"20 BİN 564 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ"

Eli kanlı FETÖ ile mücadeleye ilişkin de bilgi verilen açıklamada, "15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam 20 bin 564 personel ihraç edilmiş, 3 bin 586 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞAN 6 BİN 863 KİŞİ YAKALANDI

Ayrıca son bir ayda yasa dışı hudut geçişi girişiminde bulunan 35'i FETÖ mensubu 6 bin 863 kişinin yakalandığı kaydedildi.

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