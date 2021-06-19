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    MSB: Suriye sınırında 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK örgüt üyesi 4 kişinin yakalandığını duyurdu.
    • DHA
    • 19.06.2021 - 19:14
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    MSB: Suriye sınırında 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı

    Mardin'de yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi yakalandı.

    "1'İ PKK ÜYESİ 4 KİŞİ YAKALANDI"

    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şöyle denildi:

    "Mardin/Kızıltepe'deki Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi."

    MSB: Suriye sınırında 1 i PKK lı 4 kişi yakalandı #1

    MSB: Suriye sınırında 1 i PKK lı 4 kişi yakalandı #2


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