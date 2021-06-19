MSB: Suriye sınırında 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK örgüt üyesi 4 kişinin yakalandığını duyurdu.
- DHA
- 19.06.2021 - 19:14
Mardin'de yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi yakalandı.
"1'İ PKK ÜYESİ 4 KİŞİ YAKALANDI"
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şöyle denildi:
"Mardin/Kızıltepe'deki Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi."