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    MSB tank birliklerinin muharebe atışı gerçekleştirdiği anları paylaştı

    Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden tank birliklerinin muharebe atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 16:40
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    MSB tank birliklerinin muharebe atışı gerçekleştirdiği anları paylaştı

    Twitter üzerinde paylaşım yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığında, M-2C Mürettebat Muharebe Atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

    TAM İSABETLE VURULDU

    Atış sırasında çekilen fotoğrafları da paylaşıma ekleyen MSB, şu notu düştü:

    "Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığı tank birliklerince, 'M-2C Mürettebat Muharebe Atışı' icra edildi. Kahraman Tankçılarımız hedefleri tam isabetle vurdu."
    MSB tank birliklerinin muharebe atışı gerçekleştirdiği anları paylaştı #1

    MSB tank birliklerinin muharebe atışı gerçekleştirdiği anları paylaştı #2

    MSB tank birliklerinin muharebe atışı gerçekleştirdiği anları paylaştı #3

    MSB tank birliklerinin muharebe atışı gerçekleştirdiği anları paylaştı #4

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