MSB tank birliklerinin muharebe atışı gerçekleştirdiği anları paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden tank birliklerinin muharebe atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.
- İHA
- 25.02.2021 - 16:16
- Güncelleme : 25.02.2021 - 16:40
Twitter üzerinde paylaşım yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığında, M-2C Mürettebat Muharebe Atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.
TAM İSABETLE VURULDU
Atış sırasında çekilen fotoğrafları da paylaşıma ekleyen MSB, şu notu düştü:
"Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığı tank birliklerince, 'M-2C Mürettebat Muharebe Atışı' icra edildi. Kahraman Tankçılarımız hedefleri tam isabetle vurdu."