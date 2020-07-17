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    MSB: Yükümlülerimizin 6'sında koronavirüs tespit edildi

    Burdur'da birliklerine yeni katılan 6 askerin koronavirüs testi pozitif çıktı. Askerler karantinaya alındı.
    • DHA
    • 17.07.2020 - 20:48
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    MSB: Yükümlülerimizin 6'sında koronavirüs tespit edildi

     

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerin 6'ında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

    ASKERLER KARANTİNAYA ALINDI

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında koronavirüs vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" denildi.

    MSB: Yükümlülerimizin 6'sında koronavirüs tespit edildi #1

     

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