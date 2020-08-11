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- MSB: Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü
MSB: Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 11.08.2020 - 23:39
- Güncelleme : 11.08.2020 - 23:39
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist'i etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.
MSB sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
MSB: Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü VİDEO
EREN BÜLBÜL UNUTULMADI
Paylaşımın devamında, "Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! #İyikivarsınEren Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! Allah’tan rahmet diliyoruz." sözlerine yer verdi.