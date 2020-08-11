Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist'i etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

MSB sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB: Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü VİDEO











EREN BÜLBÜL UNUTULMADI

Paylaşımın devamında, "Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! #İyikivarsınEren Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! Allah’tan rahmet diliyoruz." sözlerine yer verdi.