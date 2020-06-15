MSB'den bedelli askerlik yapacaklara duyuru

Uzun süredir korona ile birlikte gündeme getirilen "Bedelliler için uzaktan eğitim" kampanyasına, MSB'den ret cevabı geldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni normalleşmeyle birlikte Bakanlıklar, yeni aldıkları önlemleri açıklamaya devam ediyor.

Daha önce, haziran ayında gerçekleşecek olan bedelli askerlik celp dönemi için sosyal medyada uzaktan eğitim talebi ile kampanya başlatılmıştı.

Başlatılan kampanya sonrası bedelli askerlik yapacakların gözü, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak açıklamadaydı.

KORONA TESTİNDEN SONRA KIŞLA

Milli Savunma Bakanlığı da 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ile ilgili açıkalama yaptı.

Yapılan açıklamada sevk işlemlerinin nasıl olacağı ile ilgili bilgiler verildi. MSB konu ile ilgili açıklamasını 4 madde ile sıraladı;

1. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin korona salgını ile mücadelesi başarı ile devam etmektedir.

2. Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

3. Haziran 2020'de silahaltına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir.

4.Korona tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir.