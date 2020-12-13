MSB'den asker sevklerine erteleme kararı

Koronavirüs salgını nedeniyle sevke tabi yükümlülerin işlemlerinin yeni belirlenen tarihlerde yapılması kararlaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüsle mücadele kapsamında asker yükümlülerinin sevklerini ileri bir tarihe erteledi.

Bakanlık, yeni tarihleri 22-24 Aralık ile 26-28 Ocak 2021 olarak belirledi.

MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

ASKERE SEVK TARİHLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargah ve kurumlarımızda ilk günden itibaren alınan tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanmasına devam edilmektedir.

Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla, 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26 bin 132 yükümlünün sevk işlemi, 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15 bin 491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir.

HAREKAT, TATBİKAT VE EĞİTİMLER KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Alınan tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

ÜRETİMİ YAPILAN EKİPMANLARIN SAYISI

Ayrıca, salgınla mücadele kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı kurumların imkan ve kabiliyetleri kullanılarak ve mevcut kapasiteleri geliştirmek suretiyle bugüne kadar yaklaşık 155 milyon cerrahi maske, 155 bin N-95 tip maske, 620 bin tulum, 500 ton dezenfektan üretilmiş, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargâh ve kurumlar ile diğer Bakanlık ve kurum, kuruluşlara ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda dağıtımı yapılmıştır.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN ORDULAR ARASINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyanın, vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibariyle, en az koronavirüs vakası görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir."