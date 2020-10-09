Milli Savunma Bakanlığı, 1'inci yılına giren Barış Pınarı Harekatı'nı anmak üzere sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bakanlık, şehitlere rahmet dilediği paylaşımda gazilere ise şükranlarını sundu.

Türkiye sınırında terör güçleri ile mücadele etme maksadı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı 1'inci yılına girdi.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümünde, Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan paylaşım yaptı.

"SURİYELİLERE GÜVENLİ BİR YAŞAM DİLİYORUZ"

Açıklamada, "Büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla icra edilen Barış Pınarı Harekâtı'nın 1’inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bölgedeki Suriyeli kardeşlerimize de kendi topraklarında huzurlu ve güvenli bir yaşam diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın 1'inci yılına özel paylaşım ViDEO

VİDEO YAYINLANDI

Paylaşılan videoda ise operasyon görüntüleri yer aldı.

































