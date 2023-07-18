MSB’den hayranlık uyandıran Ay-yıldızlı paylaşım Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından gökyüzünde seyrine doyum olmayan ay ve yıldız ile yerde Türk askerinin olduğu bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

İHA

Mehmetçik, vatan sınırının her köşesinde teröristlere göz açtırmadan operasyonlarını sürdürüyor.

MSB'den Ay-yıldızlı paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından ise Türk askerini ve bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızdaki ay ve yıldızı aynı karede gösteren, bakanları hayran bırakan bir paylaşım yapıldı.

"Gökte ay ve yıldız, yerde ise fedakârca mücadele eden kahraman Mehmetçik"

Gökyüzünde ay ve yıldız, yerde ise Türk askerinin bir araya geldiği fotoğraf, seyrine doyumsuz bir sahne oluşturdu.

Paylaşımda, “Gökte ay ve yıldız, yerde ise o ay yıldızın şanı için canı pahasına fedakârca mücadele eden kahraman Mehmetçik. Yurt içi ve sınır ötesinde vatan nöbeti tutan tüm kahramanlarımıza selam olsun” ifadeleri kullanıldı.