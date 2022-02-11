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    MSB’den milli mücadele yıllarına ait paylaşım

    MSB’den milli mücadele yıllarına ait paylaşım

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren tarihi fotoğraflar yayınladı.
    • AA
    • 11.02.2022 - 06:48
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    Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli mücadele döneminde Ankara'daki askeri fabrikadan 6 fotoğraf paylaştı.

    Top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihi fotoğraflarda, fabrika binası ile atölyelerde çalışanlar görülüyor.

    MİLLİ MÜCADELE'DE TOP MERMİLERİNİN YAPIM, BAKIM VE ONARIMLARINI GÖSTEREN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

    MSB twitter hesabından, "Millî Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askerî fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihî fotoğraflar" başlığı altında paylaşım yaptı.

    MSB’den milli mücadele yıllarına ait paylaşım #1

    MSB’den milli mücadele yıllarına ait paylaşım #2

    MSB’den milli mücadele yıllarına ait paylaşım #3

    MSB’den milli mücadele yıllarına ait paylaşım #4

    MSB’den milli mücadele yıllarına ait paylaşım #5

    MSB’den milli mücadele yıllarına ait paylaşım #6


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