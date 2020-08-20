MSB'den Oruç Reis paylaşımı

Milli Savunama Bakanlığı tarafından, Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis gemisinin korunma görevinin sürdürüldüğü bildirildi.

Türkiye'nin büyük bir atılımla başladığı Akdeniz ve Karadeniz'deki enerji kaynağı arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Doğu Akdeniz'de bulunan Oruç Reis sismik tarama gemisi de teknik araştırmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin bu atılım hamlesi nedeniyle başta Yunanistan, Fransa ve Mısır gibi ülkelerle gerilim yaşaması, Fransız gemilerinin tacizi onrası Oruç Reisi Türk Deniz Kuvvetleri unsurları koruyor.

"ORUÇ REİS'İ KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yeni bir paylaşım yapıldı.

Koruma ve refakat görevine devam edildiği bildirilen açılamada, "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.