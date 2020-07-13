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MSB'den Pençe-Kaplan Operasyonu paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntüyü sosyal medyada paylaştı.
- DHA
- 13.07.2020 - 00:53
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörsitlere karşı düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonları devam ediyor.
MSB, sosyal medya hesabından mehmetçiğin operasyon görüntülerini yayınladı.
"MEHMETÇİK VURUYOR HAİNLER KAÇACAK DELİK ARIYOR"
Bakanlık Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntü paylaştı.
Açıklamada, "Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor! Pençe Kaplan Operasyonu ile Kahraman Komandolarımız teröristlere göz açtırmıyor. Keskin nişancılarımız bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor" denildi.
MSB'den Pençe-Kaplan Operasyonu paylaşımı VİDEO