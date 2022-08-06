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    MSB'den tahıl gemilerine dair açıklama

    Milli Savunma Bakanlığı tahıl gemileriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yarın 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise limanlarına girişi planlanmıştır." dedi.
    • 06.08.2022 - 22:11
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    MSB'den tahıl gemilerine dair açıklama

    Milli Savunma Bakanlığı İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinde devam etmekte olan yoğun çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

    "Yarın ,4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişi planlandı"

    İHA'nın haberine göre bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın temasları ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda; yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişi planlanmıştır. Sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

    MSB den tahıl gemilerine dair açıklama #1


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