MSB'den tahıl gemilerine dair açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tahıl gemileriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yarın 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise limanlarına girişi planlanmıştır." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinde devam etmekte olan yoğun çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

"Yarın ,4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişi planlandı"

İHA'nın haberine göre bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın temasları ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda; yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişi planlanmıştır. Sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.



