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    MSÜ sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

    Askeri öğrenci adaylarının sınavı 14 Haziran'da yapılacak.
    • AA
    • 04.06.2020 - 16:31
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    MSÜ sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için giriş belgeleri erişime açıldı.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-MSÜ adaylarının, 14 Haziran'da düzenlenecek sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

    SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

    Adaylar, sınava girecekleri yerin bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" sitesinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

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