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    Mübaşir koronaya yakalandı 5 personel karantinaya alındı

    Tokat'ta adliye binasında çalışan mübaşirde koronavirüs tespit edilince, temaslı 5 kişi evlerinde gözlem altına alındı. Binada tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.
    • DHA
    • 06.07.2020 - 18:49
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    Mübaşir koronaya yakalandı 5 personel karantinaya alındı #1

     

    Tokat'ın Almus ilçesindeki kaymakamlık binasının 1'inci katında hizmet veren adliye binasında çalışan bir mübaşirin koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Filyasyon uygulamasının gerçekleştiği binada 3'ü birinci derecen 2'si ise ikinci dereceden temaslı olduğu tespit edilen 5 adliye personeli güvenlik önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

    MÜBAŞİR TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Aralarında 1 de hakimin bulunduğu öğrenilen 5 personelin bir süre evlerinde karantinada tutulacakları öğrenilirken, koronavirüs testi pozitif çıkan mübaşirin tedavi altına alındığı öğrenildi.

    Adliye binası, dezenfektasyon işlemleri yapılarak yeniden hizmete açılırken, binadaki güvenlik ve sağlık tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

    Mübaşir koronaya yakalandı 5 personel karantinaya alındı #2

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