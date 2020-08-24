Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu başladı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu başladı mı?

12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlatan Müge Anlı'nın yeni sezonu bugün itibari ile başladı. 3005 kayıp bularak 864 ailenin yüzünü güldüren Müge Anlı'da yeni sezonda ne işlenecek? Detaylar...

Sabah kuşağının ilgi gören programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, sezon finalinin ardından tekrar seyirci ile buluşmaya hazırlanıyordu.

Bugün saat 10:00 itibari ile seyirci karşısına geçen Müge Anlı, programında pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak.

UZMANLAR İLE SEZONA DEVAM

Her sezon, aydınlatılan vakalar ile seyircilerinin beğenisini kazanan Müge Anlı, bu sezonda da uzmanlar ile çalışacak.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE