Petrol
93.23
-2.88%
Euro
19.2506
0.16%
Dolar
18.6185
0.40%
Altın
1.059
0.50%
Borsa
4570
2.57%
Bitcoin
317.123
-0.09%
BTXN Coin
6.71
8.22%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Muğla açıklarında 80 göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 80 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
    • 14.11.2022 - 20:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla açıklarında 80 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salı ve lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

    80 göçmen kurtarıldı

    Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı ve lastik bottaki 48 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

    Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    AA'nın haberine göre düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Muğla açıklarında 80 göçmen kurtarıldı #1

    Muğla açıklarında 80 göçmen kurtarıldı #2

    Muğla açıklarında 80 göçmen kurtarıldı #3


    Emre Mor, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı
    Futbol

    Emre Mor, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı

    Enner Valencia rekora gidiyor
    Futbol

    Enner Valencia rekora gidiyor

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir