Haberler



İç Haber



Muğla açıklarında amatör balıkçılar 376 kiloluk orkinos yakaladı

Muğla açıklarında amatör balıkçılar 376 kiloluk orkinos yakaladı Bodrum ilçesinde 4 amatör balıkçı, dev bir orkinos yakaladı. Yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda ve tam 376 kilogramlık bir orkinos, balıkçılar ve gençler arasında büyük heyecan yarattı.