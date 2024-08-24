Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Kayahan Eser, Metincan Alın, Emirhan Tahir ve Deniz Aras Korkmaz isimli 4 amatör balıkçı, bugün saat 04.00 sıralarında Gölköy'den 7 metrelik tekneyle denize açıldı.
DEV ORKİNOSU 5 SAATTE TEKNEYE ÇEKEBİLDİLER
4 amatör balıkçı, Türkbükü-Didim açıklarında ava başladı. Saat 08.00 sıralarında grup oltalarına, dev orkinoslara takıldı. Orkinosu yukarı zorluklarla birlikte balıkçılar, 5 saatlik bir mücadele verdi. Balıkçılar dev orkinos sularını çıkararak ve kuyruğundan bağlayarak Gölköy'e getirdi.
376 KİLOLUK BALIK, GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI
Gölköy limanında vinç araçlarında denizden etiketlenen orkinosun, tartıldığında 376 kilogram olduğu belirlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği orkinos, görenleri hayrete düşürdü.
Öte yandan orkinosun parçalanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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