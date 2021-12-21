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    Muğla açıklarında bir balıkçı teknesinde 100 göçmen yakalandı

    Sahil Güvenlik ekipleri, aldıkları ihbar doğrultusunda Muğla'nın Köyceğiz ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde 100 göçmen yakaladı.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 21:54
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    Muğla açıklarında bir balıkçı teknesinde 100 göçmen yakalandı

    Muğla’nın Köyceğiz ilçesi açıklarında gece saatlerinde Sahil Güvenlik birimlerine yapılan ihbarda balıkçı teknesi içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bildirildi.

    BALIKÇI TEKNESİNDE 100 GÖÇMEN YAKALANDI

    İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu gönderildi. Hareket halindeki balıkçı yardımcı gemisi durdurularak arama yapıldı.

    Yapılan aramada içerisindeki 100 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

    Muğla açıklarında bir balıkçı teknesinde 100 göçmen yakalandı #1

    Muğla açıklarında bir balıkçı teknesinde 100 göçmen yakalandı #2

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