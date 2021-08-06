Muğla Kavaklıdere ormanları alevlere teslim oldu

Muğla Kavaklıdere ormanları alevlere teslim oldu

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde akşam saatlerinde artan rüzgar sonrası ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale karadan aralıksız devam ediyor.

Aydın’ın Bozdağ ilçesinde başlayan yangın yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle 75 kilometre ilerleyerek Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaştı.

MÜDAHALE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Gün içerisinde bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip karadan ve havadan meydana gelen yangına müdahale etti. Havanın kararması sonrası rüzgarla birlikte etkisini arttıran yangın karadan aralıksız süren çalışmalarla söndürülmeye çalışılıyor.

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan geceyi aydınlatan yangın havadan görüntülendi.

























