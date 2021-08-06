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    Muğla Kavaklıdere ormanları alevlere teslim oldu

    Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde akşam saatlerinde artan rüzgar sonrası ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale karadan aralıksız devam ediyor.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 00:26
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    Muğla Kavaklıdere ormanları alevlere teslim oldu

    Aydın’ın Bozdağ ilçesinde başlayan yangın yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle 75 kilometre ilerleyerek Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaştı.

    MÜDAHALE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

    Gün içerisinde bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip karadan ve havadan meydana gelen yangına müdahale etti. Havanın kararması sonrası rüzgarla birlikte etkisini arttıran yangın karadan aralıksız süren çalışmalarla söndürülmeye çalışılıyor.

    YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Öte yandan geceyi aydınlatan yangın havadan görüntülendi.

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    Muğla Kavaklıdere ormanları alevlere teslim oldu #6

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