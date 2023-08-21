Muğla Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 18.45'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..

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Türkiye, 6 şubat büyük deprem felaketinin ardından diken üstünde.

Felaketten sonra depreme karşı önlemler daha büyük bir dikkatle hayata geçirilirken bir yandan da depremler olmaya devam ediyor..

Marmaris'te korkutan deprem

Türkiye'nin güneyi beşik gibi sallanıyor.

AFAD'dan yapılan duyuruya göre, Marmaris ilçesinde saat 18.45'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..

Fethiye'de de hissedildi

Yerin 61.85 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Marmaris'in yanı sıra Fethiye'de de hissedildi..

"Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır"

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: