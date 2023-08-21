Muğla Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye, 6 şubat büyük deprem felaketinin ardından diken üstünde.
Felaketten sonra depreme karşı önlemler daha büyük bir dikkatle hayata geçirilirken bir yandan da depremler olmaya devam ediyor..
Marmaris'te korkutan deprem
Türkiye'nin güneyi beşik gibi sallanıyor.
AFAD'dan yapılan duyuruya göre, Marmaris ilçesinde saat 18.45'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..
Fethiye'de de hissedildi
Yerin 61.85 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Marmaris'in yanı sıra Fethiye'de de hissedildi..
"Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır"
Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması devam etmekte olup, 19.00 itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Muğla merkez ve ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 adet deprem istasyonu bulunmakta olup gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir.