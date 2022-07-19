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    Muğla Milas'ta orman yangını

    Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
    • 19.07.2022 - 17:30
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    Muğla Milas'ta orman yangını

    Muğla Milas'taki Bozbük Koyu'nda kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 16.45 sıralarında yangın çıktı.

    Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    Havadan ve karadan müdahale

    İhbarla bölgeye yönlendirilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı.

    DHA'nın haberine göre, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

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