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    Muğla ve İzmir'de fuhuş operasyonu: 19 gözaltı

    Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 12.08.2020 - 01:26
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    Muğla ve İzmir'de fuhuş operasyonu: 19 gözaltı

    Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bodrum ilçesi ile İzmir'de fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Ekipler, belirledikleri evlere düzenledikleri operasyonda 19 şüpheliyi yakaladı.

    Fuhuş yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 17 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Muğla ve İzmir'de fuhuş operasyonu: 19 gözaltı VİDEO


    Muğla ve İzmir de fuhuş operasyonu: 19 gözaltı #1

    Muğla ve İzmir de fuhuş operasyonu: 19 gözaltı #2

    Muğla ve İzmir de fuhuş operasyonu: 19 gözaltı #3

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