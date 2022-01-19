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    Muğla'da 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

    Muğla'da hakkında 9 ayrı suçtan suç kaydı bulunan ve silahlı yağma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, Jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 18:43
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    Muğla'da 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı Seydikemer İlçe Jandarma ekipleri 10 yıl hapis kararı bulunan şüpheli R.S’nin Seydikemer Sarıyer Mahallesinde oturduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından eve yapılan operasyonda R.S. yakalandı.

    TUTUKLANDI

    Şüpheli R.S. adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcım-lığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Muğla da 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı #1


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