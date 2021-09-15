Muğla'da 11 göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 11 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
- AA
- 15.09.2021 - 19:23
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
11 GÖÇMEN KURTARILDI
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan saldaki 11 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.