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    Muğla'da 11 göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 11 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
    • AA
    • 15.09.2021 - 19:23
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    Muğla'da 11 göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

    11 GÖÇMEN KURTARILDI

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan saldaki 11 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

    Muğla da 11 göçmen kurtarıldı #1

    Muğla da 11 göçmen kurtarıldı #2

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