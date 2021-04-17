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    Muğla'da 114 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı 

    Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 114 kaçak göçmen ve iki organizatör, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 17.04.2021 - 00:36
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    Muğla'da 114 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı 

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, saat 23.45'te hareket halindeki bir yelkenli tekneyi durdurup, içerisinde arama yaptı.

    Yelkenli teknedeki kamarada, 114 kaçak göçmen ile iki organizatör şüphelisi yakalandı.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Sahil Güvenlik ekiplerince Datça Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit çalışmalarının ardından, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Olayla ilgili gözaltına alınan iki organizatör şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

    Muğla da 114 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı  #1

    Muğla da 114 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı  #2

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