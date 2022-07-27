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    Muğla'da 122 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 122 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
    • 27.07.2022 - 00:25
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 00:42
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    Muğla'da 122 kaçak göçmen yakalandı

    Ortaca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mergenli Mahallesi'nde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı.

    Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Dişbilmez Koyu'nda çok sayıda kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

    122 kaçak göçmen yakalandı

    Jandarmayı görüp kaçmaya çalışan 122 kaçak göçmen, ekiplerce yakalandı. Kaçak göçmenler 4 tekneye bindirilerek Dalyan'da kıyıya çıkartıldı. Minibüslere bindirilen kaçak göçmenler, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    DHA'nın haberine göre, kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

    Muğla'da 122 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

    Muğla da 122 kaçak göçmen yakalandı #1

    Muğla da 122 kaçak göçmen yakalandı #2


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