Muğla'da 2 araç alev topuna döndü Muğla'da park halindeki 2 otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir araçta ise maddi hasar oluştu.

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesi üzerindeki bir süpermarket önünde park halindeki otomobil, yanmaya başladı.

Araçta maddi hasar meydana geldi

Kısa sürede alev topuna dönen araçtaki yangın, yanındaki diğer araca sıçradı. İki araç birden alevlere teslim olurken, bir araçta ise maddi hasar oluştu.

Yangın kontrol altına alındı

İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun müdahalelerin ardından alevleri kontrol altına aldı.

Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.