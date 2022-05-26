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    Muğla'da 237 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla Seydikemer'de durdurulan 5 araçta 237 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları şüphelisiyle 4 kişi gözaltına alındı.
    • 26.05.2022 - 20:17
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    Muğla'da 237 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Seydikemer ilçesinin Yediburunlar ve Gemieleğe bölgesinden tekneyle Yunanistan ve İtalya'ya göçmen kaçırılacağı istihbaratına ulaştı.

    5 araçta 237 kaçak göçmen yakalandı

    Ekipler tarafından koya inen yol üzerinde 2 kamyon, 2 kamyonet ve 1 minibüs durduruldu. Araçlarda yapılan aramada aralarında Afganistan, Bangladeş, Suriye, Mısır ve Filistin uyruklu 237 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi 4 kişi yakalandı.

    Göç idaresine teslim edildi

    DHA'nın haberine göre kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Muğla da 237 kaçak göçmen yakalandı #1

    Muğla da 237 kaçak göçmen yakalandı #2


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