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    Muğla'da 297 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde karada ve denizde düzenlenen operasyonda, 297 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.
    • 25.10.2022 - 21:52
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    Muğla'da 297 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Seydikemer'in Karadere ve Kumluova Mahallelerinden göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratına ulaşıldı.

    297 göçmen yakalandı

    Jandarma ekipleri tarafından karada 128, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde durdurulan ABD bayraklı teknede 169 olmak üzere toplam 297 kaçak göçmen yakalandı.

    Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan organizatör şüphelileri N.İ., S.S., A.N., N.İ. ve K.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Muğla da 297 kaçak göçmen yakalandı #1


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