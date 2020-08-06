- En Son Haber
- İç Haber
- Muğla'da 37 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'da 37 sığınmacı kurtarıldı
Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı.
- AA
- 06.08.2020 - 02:49
Muğla'nın Marmaris ilçesi Yeşilova Körfezi açıklarında, Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
37 KİŞİ KURTARILDI
Kurtarılan 37 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.