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    Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem anı

    Ula ilçesinde meydana gelen deprem anı ve vatandaşların panik hali güvenlik kameralarına yansıdı.
    • AA
    • 30.04.2020 - 18:03
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    Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem anı

    Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

    Deprem sonrası kentte herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

    DIŞARIYA KAÇTILAR

    Bir hırdavatçı dükkanında çalışan ve alışveriş yapan vatandaşlar, depremin yaşanmasıyla dışarıya kaçtı ve iş yerindeki malzemeler raflardan yere düştü.

    Bir yerel gazete çalışanının da kısa süreli yaşadığı panik, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

    Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem anı

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