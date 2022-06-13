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    Muğla'da 44 göçmen yakalandı

    Muğla'nın Marmaris ve Ortaca ilçesinde sahil güvenlik ekipleri 44 göçmeni kurtardı.
    • 13.06.2022 - 22:14
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    Muğla'da 44 göçmen yakalandı

    Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

    Fiber tekne içerisinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Toplamda 44 göçmen kurtarıldı

    Ortaca ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin makine arızası yapması sonrası yardım talebinde bulundular.

    İHA'nın haberine göre, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

    Muğla da 44 göçmen yakalandı #1

    Muğla da 44 göçmen yakalandı #2


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