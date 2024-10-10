Muğla'da 45 kaçak göçmen yakalandı

İHA

Kaçak göçmenlere yönelik kurtarma ve yakalama operasyonları sürüyor.

Canlarını tehlikeye atarak sal ve botlarla sınır ülkelere kaçmaya çalışan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması ile kısa sürede yakalanıyor.

Operasyonlara bir yenisi Muğla'da eklendi.

DALAMAN'DA 25 GÖÇMEN YAKALANDI

Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 25 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) kurtarıldı.

MARMARİS BOZBURUN'DA İSE 20 GÖÇMEN YAKALANDI

Marmaris ilçesi Bozburun karasında karadan ulaşımın olmadığı bölgede 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 20 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) müştereken yakalandı.