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    Muğla'da 63 sığınmacı kurtarıldı

    Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 63 sığınmacı sahil güvenlik botuna alınarak limana getirildi.
    • AA
    • 05.08.2020 - 02:49
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    Muğla'da 63 sığınmacı kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında, Türk kara sularına geri itilen yelkenli teknedeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

    Kurtarılan 63 sığınmacı, sahil güvenlik botuna alınarak limana getirildi.

    SIĞINMACILAR İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

    Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Sığınmacıların geçişini organize ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Muğla'da 63 sığınmacı kurtarıldı #1

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