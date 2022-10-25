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    Muğla'da 700 litre el yapımı alkol ele geçirildi

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yatağan ilçesinde iki ayrı adreste yapılan aramada ruhsatsız tüfek ve el yapımı alkol ele geçirildi.
    • 25.10.2022 - 22:43
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    Muğla'da 700 litre el yapımı alkol ele geçirildi

    Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Bozüyük ve Gökpınar Mahallelerinde ikamet eden A.G. ve M.Ş. isimli şahısların ikametlerinde kaçak alkol imal ettikleri ve satma arayışı içinde oldukları bilgisi alınması üzerine, şahısların ikametlerinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma ekiplerince arama yapıldı.

    700 litre el yapımı alkole el koyuldu

    İHA'nın haberine göre yapılan aramada 700 litre el yapımı şarap, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 363 adet av tüfeği fişeği, 2 adet fişek doldurma aparatı, 135 adet kapsül, 2 kilogram barut ve hassas terazi ele geçirildi.

    Şüpheliler A.G. ve M,Ş hakkında adli tahkikatın devam ettiği açıklandı.

    Muğla da 700 litre el yapımı alkol ele geçirildi #1


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