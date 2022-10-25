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Muğla'da 700 litre el yapımı alkol ele geçirildi

Muğla'da 700 litre el yapımı alkol ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yatağan ilçesinde iki ayrı adreste yapılan aramada ruhsatsız tüfek ve el yapımı alkol ele geçirildi.