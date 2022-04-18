Muğla'da 9 göçmen denizin ortasına bırakılmış halde bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına ölüme terk edilen can salında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- 18.04.2022 - 18:18
Muğla'nın Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere sevk edildi.
9 göçmen kurtarıldı
İHA'nın haberine göre, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.