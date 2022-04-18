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    Muğla'da 9 göçmen denizin ortasına bırakılmış halde bulundu

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına ölüme terk edilen can salında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 18.04.2022 - 18:18
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    Muğla'da 9 göçmen denizin ortasına bırakılmış halde bulundu

    Muğla'nın Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere sevk edildi.

    9 göçmen kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

    Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Muğla da 9 göçmen denizin ortasına bırakılmış halde bulundu #1


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