Muğla'da 90 infaz koruma memuru gönüllü tadilat yapıyor

İnfaz koruma memurları, korona tedbirleri kapsamında kaldıkları yurdun okulunu, öğrencilere katkıda bulunmak adına yeniliyor.

Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışan 90 infaz koruma memuru, korona tedbirleri kapsamında izolasyon amacıyla Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Yurdu'na yerleştirildi.

KALDIKLARI YURDUN OKULUNDA TADİLAT YAPIYORLAR

Bu süreçte, infaz koruma memurları, okulda gördükleri bazı eksiklikleri gidermeye karar verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle sınıfları boyayan, binalarda tadilat yapan infaz koruma memurları, çiçek diktikleri okulun bahçesini de düzenliyor.

Gönüllülük esasına göre dönüşümlü çalışan memurlar, sosyal mesafe kuralına da uyuyor.

"DEVLETİMİZE BİZİM DE BİR KATKIMIZ OLSUN"

Sınıfları boyayan 25 yıllık infaz koruma memuru Orhan Deveci, "Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Devletimize bizim de bir katkımız olsun, öğrencilerimiz okula döndüğünde tertemiz sınıflarda eğitim görsün istedik. İnşallah öğrenciler okullarına, bizler de kısa zamanda ailelerimize kavuşuruz." dedi.

"BOŞ DURMAK BİZİM DOĞAMIZDA YOK"

Sürecin ardından belirli süre eve gitmeden çalışacaklarını, daha sonra ailelerine kavuşacaklarını Volkan Özbakar da, "Türk milleti olarak boş durmak bizim doğamızda yok. Burada okulun küçük de olsa eksikliklerini tamamlıyoruz. İlk günden bu yana 'Nereye ne yapsak?' diye düşünüyoruz. Elimizden geldiğince tadilat yapıyoruz. Burada okuyan öğrencilere temiz bir yer bırakmak istiyoruz." dedi.

"GELECEK NESİLLER İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

İnfaz koruma memurlarından Muhammet Emin Akın ise "Eksiklerin çoğunun malzemesini okul idaresi karşıladı. Biz de kendi aramızda ufak da olsa para toplayıp malzeme aldık. Gelecek nesilleri rahat ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte devletimiz bize bir yuva açtı ve bizi korumaya aldı. Biz de elimizden geldiğince faydalı olmak adına öğrencilere daha temiz bir okul bırakmak için mücadele ediyoruz." dedi.

"'BENİM OKULUM, BENİM MİLLETİM' DEDİLER"

Okul Müdür Yardımcısı Günay Honamlı, infaz koruma memurlarının geldikleri günden bu yana kendilerinden iş istediğini ve memurların örnek bir davranış sergilediğini belirtti.

Honamlı, "Çok güzel iş çıkardılar. 'Ne iş olsa yaparız' dediler. Bahçeyi düzenlediler. Kırık mermerleri yapıştırdılar ve sınıfları boyadılar. 'Benim okulum, benim milletim, benim devletim. Ne yaparsak kar.' dediler. Bu salgın gününde yurtta yatmayıp çalıştılar. Birçok eksikliğimiz giderildi." dedi.