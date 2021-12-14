Euro
16.2369
3.97%
Dolar
14.3857
4%
Altın
818.33
2.95%
Borsa
2.158
2.68%
Bitcoin
683.503
0.51%
BTXN Coin
41.00
-0.07%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Muğla'da 90 litre etil alkol ele geçirildi

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde yol kontrol noktasında 90 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 14.12.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 17:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da 90 litre etil alkol ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çetibeli Mahallesi yol kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.

    ARAÇTAN 90 LİTRE ETİL ALKOL ÇIKTI

    Ekipler araçta yaptıkları aramada 90 litre etil alkol ele geçirdi. Otomobil sürücüsü H.D. gözaltına alındı.

    Şüpheli, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Muğla da 90 litre etil alkol ele geçirildi #1

    Muğla da 90 litre etil alkol ele geçirildi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir